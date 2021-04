Carlos Fernandes: «Um jogo de entrega, muito sacrifício e muita competência»

Carlos Fernandes, treinador adjunto do Sporting, voltou a comparecer na zona de entrevistas rápidas, uma vez que Rúben Amorim cumpriu o último jogo de suspensão. O técnico sublinhou o empenho dos jogadores leoninos no triunfo por 1-0 sobre o Sp. Braga.





"Tem sido o que o Rúben tem dito semana a semana. Foi mais um jogo. Se tivessemos ganho alguns dos jogos em que empatámos e hoje tivessemos perdido, tínhamos mais pontos. Jogo a jogo porque todos os jogos valem os mesmos três pontos. Há que realçar os jogadores. Uma entrega espetacular do princípio ao fim. Com a expulsão o jogo ficou dificílimo. Organizamo-nos lá atrás. Um jogo de muita entrega, muito sacrifício, muita organização defensiva e muita competência. Num lance de inteligência pura dos jogadores, o Matheus soube aproveitá-lo. Eles agarraram-se uns aos outros e isso é o mais importante", afirmou, à Sport TV.Carlos Fernandes explicou também a ideia por trás da substituição de Paulinho por Matheus Nunes."A jogar com menos um não temos jogado com homem fixo na frente. Hoje tentámos jogar com dois jogadores mais rápidos nas alas. O Matheus foi com essa intenção, explorar o corredor e o contra-ataque. Fechar o corredor e ajudar o Porro e fomos felizes", sublinhou, garantindo que esta vitória não é decisiva para a conquista do título."O nosso foco é o jogo do Nacional, o próximo. Sobre a expulsão de Gonçalo Inácio não tenho opinião", concluiu.