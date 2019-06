Carlos Mané muda de empresário

Carlos Mané mudou de empresário e é agora representado por Ulisses Santos. O atacante do Sporting, de 25 anos, que desde janeiro estava cedido ao Union Berlin, deixou a M-SoccerManagement, empresa que atua maioritariamente no futebol alemão, para se juntar à US11.Refira-se que o novo agente de Mané gere também as carreiras de outros nomes bem conhecidos do Sporting, casos de Gelson Dala ou o ex-leão Gelson Martins.Acima de tudo, esta novidade pode ter um impacto significativo no futuro a breve trecho de Mané. Terminado o período de empréstimo ao Union Berlin, o internacional português sub-21 apenas realizou oito partidas, nas quais nunca completou os 90 minutos.Como Record deu conta, o, de 2,5 milhões de euros, pelo que Mané, que tem contrato até 2020, volta a Alvalade e pode ser opção na pré-temporada.