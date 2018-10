Carlos Mané: «Vamos melhorar nos próximos jogos»

No final do encontro com o Estoril , Carlos Mané afirmou que a derrota frente à turma estorilista não vai abalar a confiança do Sporting e acredita que a equipa irá reagir nos próximos jogos. "Não era um resultado que queríamos. Entrámos bem no jogo e conseguimos marcar. Na segunda parte, o Estoril marcou o golo e nós desconcentrámo-nos um pouco. Agora vamos trabalhar para ver o que não fizemos bem neste jogo e vamos melhorar nos próximos jogos", disse o avançado de 24 anos, aacabando por afastar a pressão dos seus colegas. "Nós nunca estamos sob pressão… damos sempre o melhor por esta camisola."Apesar da derrota, Mané mostrou-se feliz por estar perto de recuperar a boa forma. "Foram os meus primeiros 90 minutos depois da lesão fgrave que sofri. Senti-me bem, cada vez estou melhor… tenho que continuar a trabalhar para merecer a confiança do treinador, dos meus colegas e dos próprios adeptos", realçou.