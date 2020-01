Carlos Mourinha insultou Varandas: «Presidente, vá para o c......»

Ao contrário do que foi hoje referido no nosso jornal, não foi António Delgado que insultou Frederico Varandas na última Assembleia Geral do Sporting, mas sim Carlos Mourinha, também ele elemento do movimento Dar Futuro ao Sporting e que ontem participou na reunião com Rogério Alves. Recorde-se que esta reunião serviu para entregar o requerimento e assinaturas necessárias para a realização da AG extraordinária de destituição de todos os Órgãos Sociais do clube. Ao visado e aos nossos leitores, as nossas desculpas.





Refira-se que o insulto dirigido por Mourinha a Varandas remonta a 10 de Outubro do ano passado, AG na qual o presidente do Sporting foi altamente criticado, ao ponto de ter tido dificuldades para discursar. Carlos Mourinha foi um dos 30 sócios que se inscreveram para falar e, após a sua intervenção, terminou com um insulto a Varandas: "Presidente, vá para o car...... que o fo..". Não houve processo disciplinar, mas o nosso jornal sabe que esta situação ficou lavrada em ata.