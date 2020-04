Carlos Paredes recusou Inter de Figo e Ibrahimovic para jogar no Sporting

O paraguaio Carlos Paredes revelou esta segunda-feira, numa conversa com um jornalista da Tigo Sports, ter recusado em 2006 uma transferência para o Inter Milão, na altura com jogadores como Luís Figo, Hernán Crespo ou Zlatan Ibrahimovic, para se mudar para o Sporting.





"Já tinha a minha idade e eles davam-me um ano de contrato, enquanto que o Sporting me oferecia três. Por isso, pensando na minha família, acabei por decidir assim", explicou o antigo médio, agora com 43 anos, que na mesma conversa revelou que anos antes também teve a chance de se mudar para outro grande europeu, no caso o Barcelona.Nesta situação, assumiu, a 'nega' não foi sua, mas sim do FC Porto. "Quando lá estava [entre 2000 e 2002] vieram muitas ofertas, uma delas do Barcelona. Infelizmente não aconteceu. Primeiro o clube não estava disposto a deixar sair nenhum jogador, mas depois veio uma proposta de Itália, uns meses volvidos, que viram como irrecusável", lembrou o médio, aludindo aos quase 5 milhões de euros pagos pela Reggina pelo seu passe.Lembre-se que Paredes passou duas temporadas no Sporting, tendo em 2008 para voltar ao seu país, para rumar ao Olimpia Asunción, onde acabaria a carreira em 2015.