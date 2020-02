Carlos Ponk: «O jogo aqui vai ser completamente diferente»

Carlos Ponk, atualmente a representar o Basaksehir, admite que o Sporting foi melhor no jogo da primeira mão, mas ainda acredita na passagem da sua equipa apesar da derrota registada em Lisboa (1-3).





"Eu acho que esse jogo contra nós foi diferente, mas agora não nos vamos focar em ou dois jogadores...O Sporting fez a diferença pelo coletivo mas o jogo aquí será completamente diferente", defende o central que destaca os resultados registados em casa pela sua equipa: "Em casa temos feito o nosso trabalho. O treinador transmite-nos confiança para fazermos o nosso jogo e, em casa temos a ajuda dos adeptos, sentimos mais emoção. Curiosamente perdemos frente a treinadores portugueses, mas isso foi no início da época quando ainda estávamos numa fase de adaptação. Eu acredito que como trabalhamos hoje esses jogos com a Roma e o Olimpiacos seriam diferentes."O defesa ainda foi confrontado com a Taça de Portugal ganha aos leões pelo Aves, e não deixou de assinalar que o Sporting mudou totalmente. "O Sporting dessa final da Taça de Portugal não tem nada a ver com este. Também não esqueço que eles tiveram um episódio que condicionou muito o Sporting, sem querer tirar o mérito ao Aves. O que digo é que o jogo em Lisboa não correu como queríamos, mas identificámos os erros, e o jogo agora vai ser diferente. Nós esperamos dar a volta", garante.