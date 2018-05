Continuar a ler

Mostrando-se "agradecido" para com "aqueles que confiaram em mim para representar o Sporting", Ruesga deixou claro o "grande orgulho e prazer" por atuar nos leões.



Ao mesmo tempo, o central espanhol defendeu "energicamente" a equipa de andebol leonina das suspeitas de corrupção. "Vi com os meus próprios olhos o esforço e sacrifício que este fantástico grupo de trabalho teve de fazer para superar as dificuldades e conquistar o campeonato da época passada. (...) Acredito no desporto limpo" referiu, deixando ainda uma palavra ao plantel de futebol: "O meu respeito e solidariedade máxima com os jogadores de futebol após o ataque criminoso e terrorista sofrido na Academia. Força."

Uma lesão afasta Carlos Ruesga dos últimos jogos da equipa de andebol do Sporting esta época e, por isso, em jeito de conclusão, o andebolista espanhol deixou uma mensagem nas redes sociais onde, entre vários pontos, defende Bruno de Carvalho das críticas e salienta o trabalho feito pelo presidente leonino em prol das modalidades do clube. Isto consciente de que estas "palavras de agradecimento não vão agradar a todos os adeptos" verde e brancos."O nosso presidente é uma pessoa especial que tem defeitos e comete erros como todos, mas também tem feito muito pelo clube e o seu amor e paixão pelo Sporting são inquestionáveis. Todos sabem do apoio que o presidente tem dado a todas as modalidades e é por isso que, como atleta, estou agradecido (...). O presidente é o nosso líder, juntamente com a direção, para comemorar e chorar connosco nas vitórias, mas também nosso líder exigente nas derrotas que nos ajudaram a ser melhores e a ter a ambição e mentalidade que um clube como o Sporting precisa para conquistar títulos", afirmou o jogador, de 33 anos.