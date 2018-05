Carlos Severino, antigo candidato à liderança do Sporting e crítico de Bruno de Carvalho, explicou na TVI24 que há muito tenta alertar para a gestão do atual presidente leonino, que considera sofrer "de uma patologia qualquer". Severino lembra que Bruno de Carvalho e grande parte das pessoas que o rodeiam "são remuneradas" e que por isso "neste momento não estão a defender os interesses do Sporting"."Os interesses do Sporting têm de estar acima de tudo e de todos. Fico muito preocupado porque passei os últimos dois meses a pedir encarecidamente a Bruno de Carvalho e a apelar ao seu sportinguismo, a dizer-lhe que estava a ser parte do problema e não da solução. Nunca me passou pela cabeça que Bruno de Carvalho não pudesse entender isso. Isso quer dizer que sofre de uma patologia qualquer", começou por considerar Severino."Já alertei há muito tempo para aquela gestão, que era uma gestão suicida e que ia descambar no que está a acontecer agora. O maior culpado é Bruno de Carvalho, mas há grande culpa das pessoas que o rodeiam. São pessoas praticamente todas remuneradas, que neste momento não estão a defender o Sporting mas sim o seu posto de trabalho, e que deviam ter alertado Bruno de Carvalho para esta situação. Eu sei que não é fácil, ele é uma pessoa egocêntrica, acha que sabe tudo, que é o centro do mundo e que tudo tem de andar à sua volta", acrescentou o antigo jornalista.