Carlos Severino: «Quando o Benfica está debaixo do foco, o Sporting puxa-o logo para si»

Sempre muito interventivo, Carlos Severino veio a público mostrar o descontentamento com a maneira como o presidente Frederico Varandas despediu José Peseiro. "O Sporting está em todas em competições e tem possibilidades de fazer uma boa época. Não podemos desvalorizar a herança. Não está em causa o despedimento, o que está em causa é a forma como foi despedido… foi à Bruno de Carvalho. Frederico Varandas devia ter feito uma conferência de imprensa e explicar as razões que o levavam a despedir José Peseiro. Antes tínhamos um excesso de comunicação, agora temos um défice de comunicação. O Sporting tem respeito pelas pessoas... este despedimento não foi à Sporting", afirmou o comentador na TVI24, 'soltando' duas opções válidas para ocupar o lugar de José Peseiro, que acabou por ser despedido depois da derrota caseira (2-1) com o Estoril, em jogo a contar para a 2ª jornada do Grupo D da Allianz Cup."O futuro do Sporting tem que ser reconstruido, até porque a formação do clube já teve melhores dias. Já fomos ultrapassados pelo Benfica. E por falar no Benfica, quero apenas deixar uma nota: o Benfica quando está debaixo do foco, o Sporting puxa logo o foco para sim… é uma atração fatal. Mas em relação ao novo treinador, espero que o Sporting faça um esforço para trazer Leonardo Jardim. É a melhor opção. Mas ainda há o rui Jorge. Conheço-o bem, é o ideal para um projeto que aposte na formação. O Sporting tem que ter um projeto que assente na formação e que promova entradas cirúrgicas de jogadores de qualidade. Mas reafirmo que a minha escolha seria Leonardo Jardim. É um treinador que até pode trazer retorno no futuro", enalteceu Carlos Severino.