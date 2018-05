"O Sporting Campeão, movimento de Sportinguistas, liderado por mim, Carlos Severino, que estão muito preocupados com o grave e perigoso momento que se está a viver no Sporting, vem por este meio afirmar que, mais uma vez, vamos ter de intervir publicamente no sentido de alertar os sportinguistas para o dever imperativo que é, de novo, SALVAR O SPORTING.1 – O Sporting está em perigo, tal como aconteceu em 2013. É preciso travar esta avalancha provocada por uma gestão com danos, tão graves, a nível social, financeiro, desportivo e comunicacional, que fazem com que o Sporting ande nas bocas do ‘Mundo’ pelas piores razões.2 – É preciso que, perante este cenário tenebroso, mobilizar os sportinguistas para uma solução que liberte o Sporting das amarras a que BdC, com uma teimosia inusitada e fora da realidade, está a condenar uma instituição com 112 anos de existência.3 – O Sporting Campeão, com sentido de responsabilidade, vai contribuir, para que, o mais urgentemente possível, o SCP volte ao estado de uma Instituição sem suspeitas de qualquer ordem, onde a competência, a seriedade e a dedicação possam, inquestionavelmente, colocar o Sporting no lugar a que pertence.4 – É certo e sabido que o ‘clima de terror’ para quem está contra os ‘desígnios’ de BdC, vai continuar a ser promovido por quem está agarrado ao poder, no sentido de afastar os ‘verdadeiros sportinguistas’ para que não ponham os pés na AG para destituir o atual Conselho Diretivo. Sabemos bem o que os 7 ‘magníficos’ pretendem. Será o fim do Sporting? Nós não vamos deixar!5 – A demarcação de tantos ex. assumidos apoiantes de BdC, e o anúncio de Frederico Varandas de que pode avançar para a liderança de lista em caso de eleições antecipadas, traz uma onda de esperança num futuro que poderá devolver o Sporting à normalidade, com alguém que bem conhece a realidade. Enquanto isso não acontecer, não nos pouparemos no combate, dentro das regras, a quem quer que tudo isto termine numa ‘guerra fratricida’, sem perceber, ou talvez não, que está a lesar, ainda mais, os altos interesses do SCP".