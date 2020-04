Carlos Vieira propõe um exemplo de perdão ao "filho pródigo" Rafael Leão

Carlos Vieira, antigo vice-presidente e administrador da SAD do Sporting, considera que o clube de Alvalade deveria tentar um acordo com o Lille e o AC Milan, anterior e atual clubes de Rafael Leão, para que o avançado pudesse regressar ao emblema em que foi formado, libertando-se, desse modo, da pesada indemnização (16,5 milhões de euros) determinada pelo Tribunal Arbitral do Desporto e que, dificilmente ele (o empresário e a família) poderá pagar.





"A minha opinião é que o Sporting deveria procurar dar um exemplo de perdão ao seu filho pródigo, entrando em negociações com o AC Milan (e até com o Lille) para que Rafael Leão possa regressar ao Sporting. É um excelente jogador que, enquanto tiver esta espada de Dâmocles em cima de si, duvido que consiga recuperar o melhor do que é. Ganhavam todos", sugere o antigo vice-presidente da direção liderada por Bruno de Carvalho, em atigo publicado no site ´Leonino.pt', apontando, naturalmente, o dedo àqueles que o 'obrigaram' a dar um passo que agora se revela... errado."Independentemente dos mecanismos de recurso que os advogados do atleta possam identificar e interpor, sei que no final o jogador poderá libertar-se de grande parte deste ónus entrando, por exemplo, num processo de insolvência pessoal", refere ainda Carlos Vieira, que continua a criticar as notícias que dão conta que a atual direção foi confrontada com uma "pesada herança" quando chegou ao clube."Se, de facto, venderam passes de jogadores era porque alguém os tinha formado, contratado e recrutado", remata o antigo dirigente leonino.