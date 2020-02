Carlos Vieira sobre o post de Bruno de Carvalho: «Ele decidiu 'dar-se à morte'»

Carlos Vieira considerou esta terça-feira em tribunal, ao ser ouvido no âmbito do processo do ataque à Academia, que Bruno de Carvalho decidiu 'dar-se à morte' com o post que fez após a derrota do Sporting com o Atlético Madrid na capital espanhola.





"Havia um mal estar entre os jogadores e o treinador e ele decidiu, por assim dizer, 'dar-se à morte', para ser ele o mau da fita", disse o antigo vice-presidente do Sporting, que frisou que "nada fazia prever o ataque".Carlos Vieira falou ainda de Jorge Jesus e respetiva equipa técnica. "Era claro para nós que não havia condições para continuar com a equipa técnica. Tinha de ser um processo negociado. Qualquer decisão unilateral implicaria uma indemnização avultada", sublinhou.