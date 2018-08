Continuar a ler

Num comunicado subscrito também por Rui Caeiro e Luís Gestas, membros do anterior Conselho Diretivo, igualmente suspensos pela CF, e por José Quintela, os signatários entendem que a decisão de quinta-feira cumpre "uma missão persecutória"."Parece que houve o intuito de impedir que sócios que muito deram ao clube pudessem cumprir o seu direito legítimo de associados e de se candidatarem ao próximo ato eleitoral de 8 de setembro. No entanto, existem mecanismos legais que podem reverter esta decisão, pelo que iremos estudar com os nossos advogados essa possibilidade", refere a nota.O ex-vice-presidente e restantes membros finalizam dizendo estar certos de que, "seja nos tribunais ou numa futura Assembleia Geral de sócios (porque são eles o maior ativo do clube)", será "feita justiça".Na quinta-feira, a CF do Sporting decidiu a suspensão por um ano do ex-presidente Bruno de Carvalho, também candidato, e 10 meses para os restantes elementos da direção, à exceção de Luís Roque, todos a contas com processos disciplinares.O Conselho Diretivo foi destituído em Assembleia Geral extraordinária, em 23 de junho, com 71% dos votos, no seguimento de dias agitados na vida do clube, que em 15 de maio viu a equipa de futebol ser agredida por adeptos na Academia de treino.Com sucessivas demissões nos órgãos sociais, parte do Conselho Diretivo, com Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, manteve-se em funções, até à sua destituição em Assembleia Geral.Após a destituição o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares -- em rota de colisão com o CD -, marcou eleições para 08 de setembro.Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, agora suspensos, apresentaram-se como candidatos, em listas diferentes.Na corrida estão ainda Fernando Tavares Pereira, João Benedito, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, José Maria Ricciardi, Frederico Varandas, e hoje apresentou-se também o advogado Rui Jorge Rego.O empresário Zeferino Boal desistiu, entretanto, juntando-se à candidatura de José Maria Ricciardi.