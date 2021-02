Carlos Xavier e a vitória do Sporting no dérbi: «Só foi pena não ter sido o Palhinha a marcar»

O Sporting venceu o Benfica por 1-0, tendo agora mais 9 pontos do que as águias. Record ouviu conhecidos adeptos leoninos sobre o dérbi.





"Foi um jogo equilibrado, mas o Sporting ganhou com mérito. Favorito? O Sporting está em crise. Há três meses que não sobe na tabela classificativa. Só foi pena não ter sido o Palhinha a marcar. Jogo teve um árbitro como deve ser e as duas equipas conseguiram jogar futebol.""O Sporting foi a equipa que quis ganhar. O Benfica estava resignado com o empate e o Sporting fez mais para ganhar o jogo, foi superior. Ainda falta muito campeonato e este resultado não afasta o Benfica. Mas o Sporting está a fazer tudo para ser campeão, a cumprir todos os passos.""O jogo até podia acabar empatado mas, se alguém merecia ganhar, era o Sporting. Benfica fica a nove pontos e com o 3º lugar em perigo por causa do Sp. Braga. O Sporting tem de assumir que é favorito ao título. Acredito nisso, mas não vai ser fácil, sobretudo pelo FC Porto."