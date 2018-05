Continuar a ler

Para Carmona Rodrigues "a tensão não desapareceu, pelo contrário contrário aumentou ", daí o apelo. "Se não for o Governo a fazer alguma coisa quem poderá ser?", questiona."Ao tristíssimo é assustador episódio de Alcochete, outros atos de intimidação tem acontecido. Receio que algo do género e outro tipo de desacatos se repitam", prossegue, frisando que o "assusta" ouvir sportinguistas dizerem que não vão áà AG "por meddo"."Há dois anos falei de índices de instabilidade notórios mas ninguém quis ligar. O Governo demitiu-se um pouco das suas responsabilidades na vigilância do mundo do futebol uma vez que toda a organização foi entregue a Liga. O Governo tem de estar mais atento à natureza do interesse público. Não pode cruzar os braços e dizer que é um problema dos sócios do Sporting. Não pode pactuar com quem pretende Cercear a liberdade de expressão associativa", defende.