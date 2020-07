Carriço abre porta a... Adrien sobre um possível regresso ao Sporting

Daniel Carriço não enjeita voltar a Alvalade e colocou Adrien, médio ex-Sporting, hoje no Leicester, no mesmo ‘barco’. "Falámos sobre isso. Vou começar na China um projeto [assinou pelo Wuhan], enquanto o Adrien ainda tem contrato com o Leicester. Ele quer dar um novo rumo à carreira. Vamos ver, quem sabe se ele volta primeiro que eu...", atirou o central de 31 anos, no Canal 11.