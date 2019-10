Carro de vogal da direção do Sporting foi vandalizado e ficou neste estado

O carro de Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting, foi vandalizado no sábado à noite na sequência dos incidentes registados no Pavilhão João Rocha na partida de futsal dos leões - em que Frederico Varandas foi insultado por elementos das claques e precisou mesmo de escolta policial para sair do recinto O responsável pelas modalidades leoninas ficou com os vidros do seu veículo partidos e o Sporting já apresentou queixa na polícia.Este domingo, recorde-se, o Sporting emitiu um comunicado a dar conta do fim do protocolo com Juve Leo e Directivo Ultras , devido à "escalada de violência que ontem culminou com tentativas de agressões físicas a dirigentes e outros adeptos do Sporting".