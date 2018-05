Continuar a ler

Quanto aos outros três detidos no caso - o funcionário do Sporting Gonçalo Rodrigues e os empresário João Gonçalves e Paulo Silva - as medidas de coação propostas são semelhantes, à exceção de Paulo Silva, que o MP quer que fique ainda proibido de falar com a comunicação social.O MP não pede a medida de coação de prisão preventiva para nenhum dos quatro arguidos, mas a lei permite que a juíza Isabel Ramos, a quem coube conduzir o interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, determine esta medida para algum dos quatro detidos.Esta quinta-feira, Paulo Silva, o intermediário que denunciou às autoridades um alegado esquema de corrupção no andebol do Sporting, confessou perante a juíza do Tribunal de Instrução do Porto que corrompeu ou tentou corromper jogadores adversários em oito jogos de futebol do Sporting, disputados na temporada 2017/2018.André Geraldes, Gonçalo Rodrigues e João Gonçalves optaram por se manter em silêncio Autor: Correio da Manhã