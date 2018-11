Cashball não preocupa Frederico Varandas

"Eu quero ter boas relações com o Benfica, mas para isso o Benfica tem de arrumar a sua casa. Tem de assumir que as pessoas envolvidas nos processos são afastadas. Se não arrumar, não vamos ter relações. Nunca vi um desmentido do Benfica a nenhum email que lemos. E isso é uma vergonha. O futebol não pode viver sequer com a suspeição de corrupção", assegurou Frederico Varandas, aludindo às acusações no processo E-Toupeira. "O Apito Dourado foi a uma vergonha para o futebol português, o E-Toupeira é a segunda grande vergonha, espero que o Cashball não venha a ser a terceira grande vergonha ", disse o líder dos leões. "E se for?", questionou Daniel Oliveira. "Aceitarei o que a Justiça decidir. Estou convencido de que o Cashball não vai trazer nada ao Sporting, a não ser um modelo de pessoas que nada têm a ver com o clube. E essas pessoas não têm espaço no Sporting", assumiu o presidente do Sporting em entrevista ao podcast Perguntar Não Ofende - espaço de Daniel Oliveira, com produção de João Martins e música de Mário Laginha.