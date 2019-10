‘Casinha’ pertence à Câmara de Lisboa

O fim do protocolo celebrado entre a direção do Sporting e as claques coloca em causa a utilização dos espaços no Estádio José Alvalade. A ‘casinha’, onde por norma se concentram os membros da Juve Leo, pode assim voltar para a esfera do clube, mas o processo não se afigura fácil.





Apesar de este espaço físico estar incluído no complexo desportivo, é propriedade da Câmara Municipal de Lisboa, o que pode complicar um eventual despejo.