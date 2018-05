O advogado Luís Borges Rodrigues não quer fazer quaisquer comentários sobre a denúncia interposta no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), na qual são relatadas suspeitas sobre a transferência de Alan Ruiz para o Sporting."Sempre critiquei a quebra do segredo de justiça por isso não vou fazer quaisquer comentários", afirmou o causídico a, confirmando assim a denúncia. Segundo foi possível apurar, a mesma foi devidamente fundamentada de forma a tentar agilizar o processo.Alan Ruiz chegou a Alvalade mediante o pagamento de oito milhões de euros. De acordo com a queixa, este valor encontra-se inflacionado pois a operação devia ter-se fixado em 4,8 milhões de euros. Bruno de Carvalho incorre assim nos crimes de peculato, apropriação ilegítima, administração interna, fraude fiscal e abuso de confiança.