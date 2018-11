Caso Gelson: FIFA 'retirou-se' e processo está entregue ao TAD

Tal como o Atlético Madrid, o Sporting pretende evitar um litígio que se arraste nos tribunais. Depois de a FIFA ter recusado dar qualquer parecer sobre o caso, o processo está a correr no Tribunal Arbitral do Desporto, onde Gelson pede que lhe seja reconhecida justa causa na rescisão de contrato, além de 3,45 M€ de indemnização, enquanto o Sporting quer o contrário e exige a condenação do jogador ao pagamento de 105,11 M€. Para que o acordo seja possível terão de existir cedências de ambas as partes. A última oferta do Atlético Madrid garantia ao Sporting 22 M€, mais de metade dos quais a pagar a pronto, por cerca de 70% do passe. Dos restantes 10 M€, 5 M€ resultariam de objetivos acessíveis e os restantes 5 M€ ficariam dependentes de vitórias do Atleti na liga espanhola e/ou na Champions.