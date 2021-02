'Caso Palhinha': Processo está apenas no início

A FPF foi informada, em simultâneo com o Sporting, do deferimento da providência cautelar que acompanhou o recurso dos leões e de Palhinha para o TAD e tem, a partir da data da notificação, dez dias para proceder à nomeação do árbitro que, num painel de três, irá defender o CD e apresentar os argumentos que justificam a decisão de suspender o jogador.





Só após estas diligências processuais é que as partes serão chamadas a esgrimir os seus argumentos e o anúncio da decisão pode demorar mais... 15 dias