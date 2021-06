Caso Rafael Leão: agendadas duas sessões no TAS

O processo que opõe o Sporting a Rafael Leão, na sequência da rescisão de contrato unilateral do atual jogador do Milan, em 2018, vai prosseguir no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS). Em Lausanne (Suíça) estão agendadas duas sessões, que terão lugar hoje e amanhã. O avançado tinha sido condenado a pagar 16,5 M€ aos leões, mas recorreu.