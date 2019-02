Castaignos ainda é problema

Castaignos continua com um pé fora do Sporting, apesar de até agora a SAD não ter encontrado uma solução. O holandês não faz parte dos planos de Marcel Keizer e está a treinar-se com os sub-23, à espera de uma solução. O Sporting tem desenvolvido contactos para transferir o jogador, ao abrigo da reestruturação que o presidente Frederico Varandas está a tentar implementar, e a saída do holandês visa uma poupança substancial ao nível do ordenado (1,5 milhões de euros brutos por temporada).

Castaignos, de 26 anos, acaba contrato no final da temporada e, por isso, pode sair a custo zero, isto sem que a SAD leonina consiga poupar no seu vencimento. No fim do mercado, o holandês esteve perto do Aris de Salónica (Grécia), mas rejeitou a possibilidade de se transferir.