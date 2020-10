Castigo a Rúben Amorim só é divulgado hoje

A preparação para o jogo com o Santa Clara já está em marcha mas só hoje Rúben Amorim terá a certeza se poderá, ou não, sentar-se no banco de suplentes do Sporting nos Açores. Ao contrário do que era prática no consulado de José Manuel Meirim, o Conselho de Disciplina da FPF, agora presidido por Cláudia Santos, não divulgou ontem o mapa de castigos sumários relativo à 4.ª jornada do campeonato. Tal ficou a dever-se à realização de dois jogos da 2.ª Liga. O CD preferiu esperar pela conclusão de ambas as partidas para anunciar hoje o conjunto dos castigos resultantes das jornadas das duas provas. Amorim deverá ser multado mas, no pior dos cenários, poderá ter de cumprir um jogo de castigo.