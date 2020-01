Catalães colocam avançado do Barcelona na rota do Sporting

O jornal espanhol 'Mundo Deportivo' adianta esta quinta-feira que o avançado Abel Ruiz, atualmente vinculado ao Barcelona, poderá chegar ao Sporting nas próximas semanas a título de empréstimo. De acordo com a mesma publicação catalã, a ideia do Barça passa por fazer uma cedência com opção de compra, colocando no acordo de empréstimo também uma opção de recompra, tal como fez com o Jean-Clair Todibo.





Com 19 anos, Abel Ruiz é visto como um dos mais promissores jogadores da cantera culé, tendo até já se estreado na formação principal. Foi na temporada passada, diante do Getafe, num duelo no qual entrou para o lugar de Philippe Coutinho. Na presente época já realizou 17 partidas, todas pela equipa B, mas sem conseguir grande destaque, já que apenas foi titular em 11 desses jogos, tendo somado somente três golos.De notar ainda que o dianteiro é também um jogador com tradição nas seleções jovens espanholas, somando já dois títulos de campeão europeu, tanto em Sub-17 como de Sub-19. Neste último foi mesmo um dos carrascos de Portugal na final realizada no ano passado na Arménia.A notícia da possível saída para o Sporting surge curiosamente no dia em que Abel Ruiz foi chamado por Quique Setién aos trabalhos da equipa principal, o que atesta bem a confiança que os responsáveis catalães têm na sua evolução pese embora os registos modestos até ao momento.