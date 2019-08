CD da FPF abre inquérito às agressões a Miguel Albuquerque

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de inquérito para averiguar as circunstâncias da agressão de que foi alvo Miguel Albuquerque no final da Supertaça, a 4 de agosto.O diretor-geral das modalidades do Sporting queixa-se de ter sido "cobardemente atacado por cerca de 15 adeptos do Benfica devidamente identificados com a camisola desse clube", no acesso a um parque VIP do Estádio Algarve. O local não estava coberto por sistema de videovigilância. incidente foi denunciado logo no final da partida pelo presidente dos leões, Frederico Varandas, e posteriormente pelo próprio Miguel Albuquerque, que disse ter sido vítima de "vários murros na cabeça, socos e pontapés", tendo partilhado fotografias das marcas provocadas pelas agressões.O dirigente do Sporting, após reunião com o departamento jurídico do clube, decidiu no início desta semana avançar com uma queixa-crime contra desconhecidos . Agora, é o CD da FPF a abrir um inquérito, através da secção não profissional, o que significa que o processo será conduzido por instrutores do Conselho de Disciplina e não será enviado à Comissão de Instrutores da Liga.Albuquerque, refira-se, é um agente desportivo registado na FPF como responsável pelo futsal dos leões.