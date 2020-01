CD já divulgou castigo a Bolasie e Sporting vai agora pedir a despenalização

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quinta-feira o Mapa de Castigos relativo à última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. No documento confirma-se o castigo de 1 jogo aplicado a Yannick Bolasie, avançado do Sporting, que foi expulso por acumulação de amarelos no jogo com o Portimonense, após um lance muito polémico. O congolês está em risco de falhar o Clássico com o FC Porto, marcado para dia 5 de Janeiro.





Com a divulgação do Mapa de Castigos, o Sporting já pode agora iniciar o processo de pedido de despenalização, que foi anunciado por Beto Severo, team manager dos leões, logo após o apito final de João Pinheiro, em Portimão.Entende o Sporting, o jogador não deveria ter sido punido com o segundo cartão amarelo, que viu aos 45 minutos do encontro.A decisão do Conselho de Disciplina só vai ser tomada após ouvir o árbitro João Pinheiro. Para o pedido ser favorável ao Sporting o juiz terá de admitir que errou na avaliação ao lance. A deliberação deverá ser anunciada em tempo útil, ou seja, antes do Clássico que está agendado para dia 5 de Janeiro.