Cédric Soares: «Se um dia voltasse a Portugal, voltaria para o Sporting»

Cédric Soares não vê a curto prazo um possível regresso ao campeonato português. Em direto na página do Instagram do nosso jornal, o lateral-português do Arsenal, campeão europeu em 2016, rejeitou ingressar num outro clube português que não o Sporting.





"Se um dia voltasse a Portugal, voltaria para o Sporting. Foi o clube que me formou como homem e jogador e pelo qual ainda torço", apontou.