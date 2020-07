Celikkaya diz adeus ao Shakhtar Donetsk e já fala como treinador da equipa B do Sporting

Filipe Celikkaya confirmou estar de malas aviadas para Alvalade, onde irá orientar a equipa B do Sporting, notícia avançada em primeira mão por Record. Em entrevista aos meios oficiais do Shakhtar Donetsk, o ex-adjunto de Luís Castro agradeceu a experiência na Ucrânia.





"Vou voltar para Portugal, para a minha casa. Vou ser o treinador da equipa B do Sporting, e a minha tarefa será preparar os jogadores para a equipa principal. Vou voltar a treinar os jogadores que orientei nos sub-19. A vida traz-nos constantemente vários desafios: já tinha trabalhado como treinador principal no passado, depois como adjunto tive um longo caminho ao mais alto nível em Portugal e na Ucrânia, e agora tenho a oportunidade de regressar ao meu país e liderar a equipa B. Tenho a certeza que os últimos anos que passei com o Luís Castro ajudaram-me a conseguir este trabalho", confessou Celikkaya, que conforme o nosso jornal avançou já está a caminho de Portugal.Na despedida do emblema ucraniano, o treinador de 35 anos deu ainda conta da boa relação que consolidou com Luís Castro. "Somos bons amigos. Eu e o Vítor Severino estamos com ele desde o Chaves. Caminhámos juntos num trilho muito difícil e conseguimos chegar ao nível dos gigantes do Shakthar. Por isso, a nossa conversa foi tão amigável quanto possível. Desejámos a melhor das sortes um ao outro. Sei que o Luís ficará tão feliz como os meus sucessos como eu fico com os dele. É um grande treinador e uma excelente pessoa. Ficarei sempre feliz por vê-lo a levantar troféus", atirou.