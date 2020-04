Celsinho admite noitadas nos tempos do Sporting: «Tive alguns deslizes...»

Celsinho passou sem glória pelo Sporting, tendo realizado 12 jogos em 2007/08, então com 19 anos. Hoje, com 31 anos e ao serviço dos brasileiros do Vila Nova, o atacante arrepende-se do seu comportamento fora dos relvados em Lisboa.





"Estava num dos maiores clubes do país e tudo o que o Celsinho fazia virava notícia. Tive alguns deslizes de sair, ir para a noite... Isso acabou por gerar uma distração muito grande", admitiu Celsinho à ESPN.