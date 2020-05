Central dos sub-23 do Sporting doou máscaras e toucas ao Hospital de Santa Maria

João Goulart, central dos sub-23 do Sporting, doou esta quinta-feira 1700 máscaras cirúrgicas, 700 toucas de proteção e vouchers aos profissionais de saúde do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.





Segundo informação prestada pelo clube, a ideia partiu do próprio jogador de 20 anos e contou com o apoio da Femédica, empresa de serviços médicos, bem como de outros dois atletas dos sub-23 dos leões, o médio português Bernardo Sousa e guarda-redes costa-riquenho Anthony Walker."Desde pequeno que gosto de ajudar e sinto uma necessidade de fazer os outros felizes. Já tinha isto em mente há algum tempo e senti que este seria o momento perfeito devido à situação que o mundo atravessa. O Bernardo Sousa e o Anthony Walker mostraram interesse em apoiar esta causa desde o momento em que lhes falei do que estava a pensar fazer", sublinhou Goulart, ao Jornal Sporting.O defesa detalhou, ainda, como foi feita a parceria com a empresa de serviços médicos: "Estabelecemos contacto com eles e revelámos qual era a nossa ideia. Eles propuseram oferecer toucas e vouchers aos profissionais que poderão usufruir de cursos de formação realizados na empresa"."Se cada um de nós contribuir como aquilo que pode, já é muito bom. Vários pequenos gestos tornam-se num grande gesto. Só quero voltar para dentro de campo de leão ao peito. Quero enviar uma mensagem de força para todos. Temos de estar todos unidos, não só no clube mas no desporto em geral", rematou o central.