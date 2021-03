Central sub-14 assina contrato de formação com o Sporting

A curta carreira de Rafael Mota deu um passo sério no comprometimento com o Sporting. O jovem central de 14 anos assinou contrato de formação com os leões.





"O sentimento é muito bom, porque é fruto do meu trabalho. Sempre quis chegar a este patamar, mas agora tenho de continuar a trabalhar para concretizar o sonho de atingir a equipa A do Sporting. Quero jogar com e contra os melhores e oxalá possa chegar lá acima", disse o defesa da equipa de sub-14, mostrando ambição aos canais de comunicação oficiais verde e brancos.O jovem natural de Guimarães revelou ainda que a sua principal referência é, precisamente, o capitão do Sporting. "É o [Sebastián] Coates, jogamos na mesma posição. É um central muito forte e, além de capitão, é o líder da linha defensiva", atirou.