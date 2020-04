Centurión longe dos planos da SAD do Sporting

Centurión foi ontem apontado como alvo do Sporting, num noticiado negócio de empréstimo com opção de compra. No entanto, ao que Record apurou junto de fonte oficial do Sporting, o atacante do Racing não preenche o perfil dos reforços.





Além de já ter completado 27 anos e ter uma margem reduzida de valorização, o argentino ainda é considerado problemático, dados os vários casos de indisciplina no seu currículo, alguns até criminais, relacionados com violência doméstica e a condução sob o efeito do álcool. Apesar de atuar num campeonato que atrai os leões, é um mercado que nesta altura não será alvo de ataque.