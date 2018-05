Continuar a ler

Miguel Almeida, CEO da NOS, entidade que patrocina a Liga NOS de 2017/2018, fez estas observações à margem de uma cerimónia no Funchal sobre o papel da empresa na Madeira onde, nos últimos quatro anos, investiu 30 milhões de euros na rede fixa e móvel.Miguel Almeida adiantou ainda que a NOS "honra os seus compromissos" nomeadamente de sponsorização e de 'naming' da Primeira Liga portuguesa, que "vai cumprir"."Acreditamos que isto é uma crise, estruturalmente continuamos a acreditar no futebol, continuamos a acreditar que os dirigentes desportivos vão dar a volta a esta situação, que os adeptos vão forçar que as coisas se corrigem e, portanto, a nossa aposta é de longo prazo e vamos continuar a honrar os nossos compromissos", concluiu.