Na contagem decrescente para o ‘dia D’ do Sporting, duas tomadas de posição assumem particular relevo: o Grupo Stromp, liderado por Tito Arantes Fontes e no qual têm assento sportinguistas influentes e de peso histórico, emitiu um comunicado em que apela a Bruno de Carvalho para se demitir; noutra frente, um conjunto de 40 associados fez chegar ao Conselho Fiscal e Disciplinar uma participação, que pretende ver transformada em processo, a pedir a suspensão de Bruno de Carvalho por 60 dias, com perda de mandato.

Para os Stromp, fica a certeza de que o ataque à Academia foi "a página mais negra" da história do clube". O grupo faz "um apelo sério e muito sentido" a Bruno de Carvalho "e aos demais membros da direção ainda em funções, acantonados numa situação de naufrágio iminente, no sentido de apresentarem de imediato a sua demissão", apelando a eleições com Bruno de Carvalho candidato "se assim o entender fazer".

Por sua vez, um grupo de 40 sócios entregou ao CF uma participação disciplinar, a que Record teve acesso, que pede a suspensão e a perda de mandato do presidente. A queixa baseia-se nos artigos dos estatutos relativos aos deveres dos sócios (21º, honrar o Clube e defender o seu nome e prestígio; zelar pela coesão interna; manter impecável comportamento moral) e às sanções disciplinares (28º), agravadas quando cometidas por membros dos órgãos sociais, "implicando para o infractor, em caso de expulsão ou suspensão por período superior a sessenta dias, a perda do mandato.



Requerimento projeta AG de destituição



Uma das possibilidades que está em cima da mesa passa pela convocatória de uma assembleia geral de destituição. Para este cenário avançar basta entregar as assinaturas referentes a 1.000 votos que, conforme Record noticiou, têm vindo a ser recolhidas desde domingo e podem ser entregues ainda hoje a Jaime Marta Soares. Contudo, esta solução não agrada ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, pois trata-se de um processo mais moroso do que um novo ato eleitoral, que se realizará caso a demissão aconteça hoje. O objetivo é voltar a dar voz aos sócios, permitindo a Bruno de Carvalho recandidatar-se, sem processo disciplinar. Uma alternativa que poderá avançar de forma a solucionar o impasse.

Autores: João Soares Ribeiro e Vítor Almeida Gonçalves