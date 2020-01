Certificado internacional de Sporar já chegou

Apresentado ontem como reforço no Sporting, Sporar já pode ir a jogo na segunda-feira, em Alvalade, frente ao Marítimo (21 horas). Isto porque o certificado internacional do avançado, que hoje treinou com os companheiros de equipa em Alcochete, já chegou. Record sabe que o Sporting enviou toda a documentação necessária à FPF que havia pedido o certificado à Federação Eslovaca - onde Sporar alinhava no Slovan Bratislava - antes de almoço, tendo o documento chegado duas horas depois.





Recorde-se que o Sporting oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Andraz Sporar, ex-avançado do Slovan Bratislava, por seis milhões de euros, com um contrato até 2025, com uma cláusula de rescião fixada nos 60 milhões de euros. Contudo, os valores deste negócio podem chegar a outros patamares . Em declarações prestadas ao site oficial do emblema eslovaco, Ivan Kmotrík Jr, diretor-geral do clube, admitiu que a transferência do novo avançado dos leões pode chegar até aos sete milhões de euros, tendo o clube salvaguardado ainda 10% de uma futura transferência do dianteiro.