Chaby e Iuri podem ser cortados

Com o desenrolar da pré-época, Marcel Keizer começa a tomar as primeiras decisões relativamente aos jogadores em mãos. Nesse sentido, Chaby e Iuri Medeiros não entram nos planos e trabalham à parte com os restantes dispensados. Depois de terem integrado, numa primeira fase, os treinos do técnico holandês, a SAD deverá agora procurar colocação para o médio-ofensivo e para o extremo.