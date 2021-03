Chapéu e festejo emotivo com direito a 'calduços': o golo de Luiz Phellype pelo Sporting B

Luiz Phellype voltou este sábado aos golos mais de um ano depois. O avançado do Sporting, que nas últimas semanas tem competido pela equipa B leonina para ganhar ritmo após a grave lesão no joelho direito, apontou o 1-0 na receção ao Oriental Dragon, em partida da Série G do Campeonato de Portugal, com um chapéu de belo efeito ao minuto 15.





Chapéu de Luiz Phellype! ??



Passado 1 ano e 3 meses, o avançado brasileiro está de volta aos golos oficias pic.twitter.com/QJDbNdyqWz — Sporting Adeptos (@sportingcp_adep) March 20, 2021

Depois de marcar, o brasileiro não escondeu a emoção pelo regresso aos golos, foi rodeado pelos companheiros de equipa e recebeu vários 'calduços'.