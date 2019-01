Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Com a janela de transferências de inverno a fechar, as equipas começam já a pensar no... futuro. Ontem, marcaram presença no Bonfim três clubes estrangeiros, com destaque para o Chelsea. Valladolid e Montpellier também enviaram emissários. Vários elementos do staff do Legia Varsóvia, de Sá Pinto, em estágio em Troia, assistiram ao jogo.