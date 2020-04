Chhetri e a passagem pelo Sporting: «Para meu azar a equipa B era ainda melhor do que a A»

Sunil Chhetri. Lembra-se dele? O Sporting contratou-o no verão de 2012 numa manobra de mercado que, na altura, pareceu ser mais uma jogada de marketing do que propriamente um investimento desportivo.





O avançado era capitão da seleção da Índia e um ídolo para os jovens daquele país asiático que queriam ser futebolistas. Atualmente com 35 anos, Chhetri mantém esses estatutos. Nas últimas quatro épocas representou os indianos do Bengaluru e, de resto, a tem feito quase toda a carreira na Índia, à excepção da fugaz experiência em Portugal e uma outra, em 2010, igualmente curta, nos Estados Unidos, pelo Sporting Kansas City.Em declarações ao site da Superliga Indiana, Sunil Chhetri abordou a passagem pelo Sporting e lembrou as palavras do então treinador dos leões, Sá Pinto, logo após a primeira semana de treinos. "Ele disse-me: 'tu não és suficientemente bom, por isso vais para a equipa B'. E ele tinha razão", admite o jogador. "O ritmo na equipa A era muito rápido para mim, tendo em conta aquilo a que estava habituado nas ligas indianas", explica Chhetri.Só que o avançado encontrou uma equipa B recheada de grandes talentos, não conseguiu impôr-se e, apesar de ter assinado um contrato de três anos, deixou o Sporting após nove meses."Para meu azar a equipa B era ainda melhor do que a A. Bruma, Eric Dier e João Mário, por exemplo, jogavam lá. Eu tinha 26 anos e eles 18, 19, 20. E aí pensei: 'eu preciso de jogar'. Fiz cinco jogos e não marquei nenhum golo. Havia uma cláusula de rescisão de 4 ou 5 milhões de euros, mas disse ao treinador que queria voltar para a Índia, pois ninguém pagaria esse valor. Pedi que me deixassem sair e eles foram muito porreiros comigo", recorda.