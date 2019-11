Chrystian promete voltar ao Sporting: «O treinador espera-me em março»

Chrystian, médio brasileiro de 18 anos do Joinville, agradou e vai voltar ao Sporting. Foi o próprio a dar esta garantia, sublinhando que regressará dentro de alguns meses, depois de ter cumprido uma semana à experiência em Alcochete "Agradeço a todos os que nesta semana estiveram a orar e a torcer pelo meu sucesso na avaliação no Sporting. Muito obrigado. Foi um período de muita apreendizagem. Hoje (sexta feira) terminou meu estágio aqui. O treinador chamou-me e disse que gostou e que me espera em março de 2020, já que a temporada aqui está em fase final. Regresso ao Joinville focado na Copa São Paulo de Juniores, Estadual Catarinense 2020. Vida que segue no Brasil. Deus sabe o que tem para mim", disse Chrystian no Instagram.Chrystian tem sido uma das revelações da formação do conjunto do Estado de Santa Catarina, tendo marcado, com apenas 21 minutos dentro de campo, na estreia como profissional, frente ao Avaí.Segundoapurou, junto de fonte do Sporting, o médio brasileiro deverá de facto regressar ao clube em março, mas ainda à experiência e para um novo período de testes, após o qual os leões tomarão uma decisão final.