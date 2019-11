Chrystian irá realizar período de testes no Sporting

De acordo com informação avançada, esta terça-feira, pela imprensa brasileira, Chrystian, médio brasileiro do Joinville, irá viajar para Portugal para dar início a um período de testes no Sporting, que realizar-se-á entre 18 e 24 de novembro.





Após o período experimental, os leões ficam com opção de compra sobre o jogador de 18 anos, que tem sido uma das revelações da formação do conjunto do Estado de Santa Catarina, tendo marcado, com apenas 21 minutos dentro de campo, na estreia como profissional, frente ao Avaí.