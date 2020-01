Cinco baixas para o Marítimo

Silas vai começar a preparar hoje, em Alcochete, o jogo com o Marítimo, marcado para segunda-feira, após a derrota na meia-final da Allianz Cup. Dado o número de indisponíveis, são esperadas alterações substanciais no onze e na convocatória do técnico. Mathieu, Acuña e Eduardo são baixas certas por motivos disciplinares. O francês e o brasileiro foram expulsos em Braga, enquanto o argentino completou uma série de cinco cartões amarelos no dérbi. A este lote ainda se deverá juntar Bolasie (ver peça ao lado). Igualmente fora das opções continua Vietto, que prossegue os tratamentos na Academia, e ainda não será utilizado. O próprio... Bruno Fernandes também corre o risco de ser transferido para Inglaterra antes do encontro.