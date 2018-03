O grupo ‘Os Cinquentenários’ pediu uma reunião ao Conselho Diretivo do Sporting, com o intuito de esclarecer e definir a situação institucional do mesmo, a sua identidade e independência. A decisão surge na sequência de um email enviado pela direção liderada por Bruno de Carvalho a todos os sócios do grupo, no qual terá sido transmitida a ideia de que se pretenderá substituir aos próprios ‘Cinquentenários’, para a realização das atividades que vem organizando desde a sua fundação, há quase 49 anos. A carta foi enviada no dia 5 de março e o seu conteúdo manifesta a vontade de agendar um encontro com Bruno de Carvalho.