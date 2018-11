Claque atirou tocha para atingir Frederico Varandas em Alcochete

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, foi ouvido esta quinta-feira no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, no âmbito da investigação ao ataque à Academia de Alcochete. Segundo avança hoje o Correio da Manhã , o dirigente leonino apresentou-se com dois advogados e confirmou que se viveram momentos de pânico e quando entrou no balneário tinha acabado de ocorrer a agressão a Bas Dost . Varandas levou o holandês para a sala de emergência médica e ali foi arremessada uma tocha na sua direção, para o atingir, mas o agora dirigente desviou-se e o engenho pirotécnico acabou por apanhar o massagista Mário Monteiro, que estava atrás do médico.