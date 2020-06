Claque do Sporting coloca faixas na Academia a pedir respeito

Alguns elementos do Directivo Ultras XXI colocaram esta sexta-feira, várias faixas junto à Academia de Alcochete a pedir respeito pelo clube, numa clara tentativa de pressionar a equipa a vencer o P. Ferreira, na partida de hoje à noite, em Alvalade, na primeira partida em casa após a retoma da Liga NOS, que esteve suspensa devido ao coronavírus.





Foram colocadas quatro faixas nas redes que definem os limites da Academia e podia ler-se: "Respeitem o símbolo", "É o leão que nos move", "Queremos atitude" e "Mais exigência, melhores resultados". Entretanto, as tarjas foram retiradas do local por funcionários do Sporting.Esta claque, recorde-se, tal como a Juventude Leonina, ficou sem o apoio do clube no ano passado. Ambos os grupos de adeptos têm mantido uma constante guerra contra o Conselho Diretivo presidido por Frederico Varandas. Os maus resultados, exibições menos conseguidas e o corte dos apoios estão na origem da polémica.