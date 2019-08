Claques do Sporting surpreendidas com "emissão unilateral" de comunicado da direção

"As Associações JUVENTUDE LEONINA, TORCIDA VERDE, DIRECTIVO ULTRAS XXI E BRIGADA ULTRAS SPORTING, na qualidade de Grupos Organizados de Adeptos (GOAs) e de Associados oficialmente reconhecidos pelo Sporting Clube de Portugal, vêm, em conjunto, e pelo presente meio, esclarecer os seus Associados e o público em geral do seguinte:1) No dia de ontem, foram os GOAs surpreendidos com a emissão unilateral, por parte da Direcção do Sporting Clube de Portugal, de um Comunicado relacionado com o Protocolo celebrado conjuntamente, e por obrigação legal, no passado dia 31 de Julho de 2019;2) Do teor do referido Comunicado resulta a afirmação de que, anteriormente à celebração do referido Protocolo, vigorava um regime de "atribuição de convites" aos GOAs, o que foi hoje propalado na imprensa nacional como sendo um cessar de "borlas" e de "bilhetes grátis para as claques" por parte da actual Direcção do Sporting Clube de Portugal;3) Do referido Comunicado resulta ainda a afirmação de que os associados dos GOAs encontram-se agora obrigados ao pagamento de quotas do Clube, ficando implícito que não o faziam anteriormente;4) Cumpre assim esclarecer, em primeiro lugar, que anteriormente vigorava, conforme é do perfeito conhecimento da actual Direcção do Sporting Clube de Portugal, um sistema de aquisição antecipada, por parte dos GOAs, de centenas de Gameboxes e bilhetes a preço de tabela, com a inerente atribuição gratuita de Gameboxes e bilhetes adicionais em função do número adquirido, à semelhança do que, por exemplo, sucede com a atribuição de convites e outros benefícios aos associados do Sporting Clube de Portugal que adquiram ou renovem anualmente as suas Gameboxes;5) Esse benefício, à semelhança de outros, foi sempre recebido com elevado sentido de responsabilidade por parte dos GOAs e como um dos reflexos do reconhecimento que os GOAs e os seus associados merecem por parte do Clube em função do seu importante contributo no apoio incessante das diversas equipas e modalidades, em Portugal e no estrangeiro;6) Em segundo lugar, cumpre igualmente esclarecer que a obrigatoriedade de os associados dos GOAs serem, simultaneamente, associados do Sporting Clube dePortugal, já vigorava anteriormente no seio dos GOAs, encontrando-se, inclusivamente, previsto em alguns dos respectivos Estatutos;7) Os GOAs há muito que realizam uma árdua tarefa de angariação e manutenção de novos associados para o Sporting Clube de Portugal, procurando engrandecer esta Instituição com o aumento do seu número de associados com quotas regularizadas e Gameboxes adquiridas para a Curva Sul, o que apenas saiu reforçado com o Protocolo celebrado;8) Por último, cumpre esclarecer que os GOAs, num espírito de total cooperação, e apesar das reservas manifestadas e fundamentadas, aceitaram todas as medidas e condições apresentadas pela actual Direcção do Sporting Clube de Portugal no âmbito do Protocolo celebrado, nomeadamente as que impõem obrigações que ainda não se encontram sequer legalmente previstas;9) Essa aceitação não significa qualquer concordância com a futura Lei, que se encontra em fase de promulgação e contra a qual nos manifestamos, e em relação à qual esperamos contar com a Direcção do Sporting Clube de Portugal para união de esforços na defesa pública de medidas mais justas não só para os seus associados, como para os adeptos em geral, contra uma Lei que marginaliza cada vez mais os adeptos e coloca entraves à prestação de apoio ao nosso Clube;10) Os GOAs lamentam, desta forma, que as referidas partes do Comunicado emitido pela Direcção do Sporting Clube de Portugal permitam interpretações erradas, infundadas e especulativas, não podendo deixar de as vir a público esclarecer e rectificar;11) Da mesma forma, não podem deixar de registar publicamente o teor, o timing e os circunstancialismos mediáticos que envolveram a emissão do referido Comunicado;12) Porque, acima de tudo e de todos, se encontra, hoje e sempre, o Sporting Clube de Portugal.A Curva Sul,JUVENTUDE LEONINATORCIDA VERDEDIRECTIVO ULTRAS XXIBRIGADA ULTRAS SPORTING"