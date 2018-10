Claques do Sporting vaiaram jogadores no final do jogo

No fim do encontro, as claques leoninas começaram a fazer a coreografia, já habitual em Alvalade e celebrizada pela seleção de futebol islandesa. No entanto, os jogadores do Sporting apenas agradeceram timidamente e não acompanharam as palmas dos adeptos. Logo de seguida viraram as costas a essa bancada, pois optaram por dar uma volta ao estádio e agradecer a todo o público que se manteve até esse momento. As claques não gostaram e assobiaram, de imediato, os jogadores, assim como toda a equipa técnica.

Mas as vaias não se ficaram por aqui na noite de ontem, em Alvalade. Antes de a partida começar, quando o speaker do estádio anunciou a equipa dos leões, o nome do treinador, como sempre, foi anunciado por último. Mal se ouviu José Peseiro nas colunas, o público foi perentório a reagir com um coro de assobios, mostrando todo o seu desagrado com o atual técnico leonino.

Não adivinhavam o resultado final, mas a verdade é que o facto de Peseiro estar à frente da equipa de futebol do Sporting não agrada à grande maioria dos adeptos e estes fizeram-se ouvir.